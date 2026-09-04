Les cinq chefs à Lagacé le matin

Dans le cadre d'une série d'entrevues avec les chefs politiques, Patrick Lagacé reçoit Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec.

Éric Duhaime a grandi en banlieue de Laval dans les années 80, a étudié en anglais à sa prématernelle et est allé à l'école privée au secondaire.

Ses parents ont vécu les années «peace and love», fumaient des joints et ont construit un chalet en bois rond dans le bois confie M. Duhaime, un enfant unique qui explique avoir reçu beaucoup d'amour.

Il s'est politisé très tôt et s'est intéressé aux idées conservatrices dès son plus jeune âge: le gouvernement de René Lévesque et celui de Margaret Thatcher au Royaume-Uni l'ont particulièrement marqué.

Écoutez le chef conservateur Éric Duhaime expliquer son parcours personnel et professionnel, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.