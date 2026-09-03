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Une crise d'identité majeure

«Le Parti libéral a été kidnappé par les wokes de Montréal» -Stéphane Gendron

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 3 septembre 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
«Le Parti libéral a été kidnappé par les wokes de Montréal» -Stéphane Gendron
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec traverse une crise d'identité majeure et semble s'être déconnecté de ses racines régionales.

S'il n'en tient qu'au chroniqueur Stéphane Gendron, la formation politique s'est éloignée des préoccupations des électeurs hors des grands centres urbains pour se concentrer sur des enjeux principalement montréalais, délaissant ainsi les régions qui ont historiquement fait sa force.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, aborder le tout, jeudi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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