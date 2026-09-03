Le Parti libéral du Québec traverse une crise d'identité majeure et semble s'être déconnecté de ses racines régionales.

S'il n'en tient qu'au chroniqueur Stéphane Gendron, la formation politique s'est éloignée des préoccupations des électeurs hors des grands centres urbains pour se concentrer sur des enjeux principalement montréalais, délaissant ainsi les régions qui ont historiquement fait sa force.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, aborder le tout, jeudi matin, au micro de Marie-Eve Tremblay.