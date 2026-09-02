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Campagne électorale

Fouiller le passé des candidats adverse: une stratégie efficace?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 2 septembre 2026 11:53

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Fouiller le passé des candidats adverse: une stratégie efficace?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

En ce début de campagne électorale, les formations politiques tentent de scruter le passé des candidats adverses, dans le but de découvrir des informations nuisibles ou compromettantes.

Est-ce une bonne stratégie pour mettre ses adversaires dans le pétrin et gagner des points? 

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, en discuter mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé:

  • L'impact du langage corporel d’un politicien

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