Comment le cerveau réagit à la pression

Il vous est déjà arrivé de perdre vos mots lors d'une présentation ou d'une entrevue importante? Ce phénomène courant s'explique par la façon dont notre cerveau réagit à la pression.

Sous le stress, les ressources cognitives sont mobilisées pour gérer la menace perçue, ce qui diminue temporairement l'accès à la mémoire de travail et aux fonctions exécutives nécessaires pour retrouver les mots.

Écoutez l'orthophoniste Agathe Tupula Kabola aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.