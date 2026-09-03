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Comment le cerveau réagit à la pression

Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 3 septembre 2026 11:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Il vous est déjà arrivé de perdre vos mots lors d'une présentation ou d'une entrevue importante? Ce phénomène courant s'explique par la façon dont notre cerveau réagit à la pression.

Sous le stress, les ressources cognitives sont mobilisées pour gérer la menace perçue, ce qui diminue temporairement l'accès à la mémoire de travail et aux fonctions exécutives nécessaires pour retrouver les mots.

Écoutez l'orthophoniste Agathe Tupula Kabola aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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