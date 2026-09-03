Les gains seraient individuels, mais pas étatiques

Est-ce possible de couper 20 000 employés de l'État à l'aide de l'intelligence artificielle, comme le propose le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime?

L'IA peut remplacer des tâches, mais très rarement des êtres humains, selon le professeur Jean-François Ouellet.

Il estime donc que l'idée n'est pas de déterminer combien d'employés doivent être retirés de l'appareil étatique, mais plutôt quelles étapes administratives pourraient être automatisées.

Écoutez Jean-François Ouellet, professeur au département d’innovation et d’entrepreneuriat à HEC Montréal, donner son analyse de la situation au micro de Marie-Eve Tremblay.

M. Ouellet explique également que l'intelligence artificielle se traduit en gain d'efficacité pour les employés, mais pas nécessairement au sein de l'État en soi.