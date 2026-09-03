Le candidat caquiste rabroué par sa cheffe

Les insultes de Bernard Drainville lancées au président Trump sur les ondes du FM93 sont contre-productives, estime le politologue Christian Dufour.

À son avis, tenir de telles paroles est déplacé de la part d'un ministre sortant, surtout dans le contexte de la guerre commerciale opposant le Canada aux États-Unis.

Christian Dufour est d'avis que la cheffe caquiste Christine Fréchette a bien fait de demander à son candidat dans Lévis de retirer ses paroles.

Écoutez le politologue Christian Dufour se prononcer sur le sujet, jeudi, à L'instinct Marie-Eve.