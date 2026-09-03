Le candidat caquiste rabroué par sa cheffe

Les insultes de Bernard Drainville lancées au président Trump sur les ondes du FM93 sont contre-productives, estime le politologue Christian Dufour.
À son avis, tenir de telles paroles est déplacé de la part d'un ministre sortant, surtout dans le contexte de la guerre commerciale opposant le Canada aux États-Unis.
Christian Dufour est d'avis que la cheffe caquiste Christine Fréchette a bien fait de demander à son candidat dans Lévis de retirer ses paroles.
Écoutez le politologue Christian Dufour se prononcer sur le sujet, jeudi, à L'instinct Marie-Eve.
«Je sais que les Canadiens et les Québécois sont dans l'émotion, puis que Bernard Drainville exprime quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais c'est juste de l'émotion. Il faut être dans notre intérêt. Il y a quand même des jobs en jeu.»