Un avocat du Nouveau-Brunswick, Denis Sawyer, a été suspendu pour deux semaines et mis à l'amende pour 10 000 $ après avoir déposé des mémoires juridiques contenant des références de jurisprudence complètement fictives générées par l'intelligence artificielle.

Cet incident met en lumière les risques d'une utilisation imprudente de ces technologies dans le domaine juridique et souligne l'importance d'encadrer ces nouveaux outils.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle analyser ces dérives, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.