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Semaine du burger

Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 3 septembre 2026 12:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?
Chef Oli souligne que plus de 500 000 gourmands participent chaque année à la semaine du burger / Cogeco Média

À l'occasion de la semaine du burger, Chef Oli nous révèle à quel endroit se trouve le meilleur burger.

Si le plat du casse-croûte MangeDansMonHood a longtemps été son préféré, c'est plutôt le hamburger d'un «food truck» aux Îles-de-la-Madeleine qui est son favori.

Chef Oli explique qu'un simple pain brioché et un bon assaisonnement de la viande font toute la différence entre un bon burger et un moins bon burger

Écoutez Olivier Louissaint, aussi connu sous le nom de Chef Oli, chef à domicile, expliquer ses burgers coups de coeur, jeudi midi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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