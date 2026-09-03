À l'occasion de la semaine du burger, Chef Oli nous révèle à quel endroit se trouve le meilleur burger.

Si le plat du casse-croûte MangeDansMonHood a longtemps été son préféré, c'est plutôt le hamburger d'un «food truck» aux Îles-de-la-Madeleine qui est son favori.

Chef Oli explique qu'un simple pain brioché et un bon assaisonnement de la viande font toute la différence entre un bon burger et un moins bon burger

Écoutez Olivier Louissaint, aussi connu sous le nom de Chef Oli, chef à domicile, expliquer ses burgers coups de coeur, jeudi midi, au micro de Marie-Eve Tremblay.