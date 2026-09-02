Aux États-Unis, des parents entraînent leurs enfants à répondre aux intimidateurs sur les réseaux sociaux via des vidéos, notamment lors de la rentrée scolaire.

Écoutez à ce sujet Philippe Lacroix en compagnie de tout l'équipe du Québec maintenant.

Nancy Doyon, coach familial, souligne l'importance de l'affirmation de soi et du coaching à la maison, mais met en garde contre la double victimisation et l'exposition sur les réseaux sociaux, qui peut renforcer la pression et la dépendance à la performance en ligne.

L'accent est mis sur l'éducation à la résilience plutôt qu'à la simple réplique agressive.