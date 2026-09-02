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États-Unis

Des parents entraînent leurs enfants à répondre aux intimidateurs

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2026 17:58

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
Des parents entraînent leurs enfants à répondre aux intimidateurs
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Aux États-Unis, des parents entraînent leurs enfants à répondre aux intimidateurs sur les réseaux sociaux via des vidéos, notamment lors de la rentrée scolaire.

Écoutez à ce sujet Philippe Lacroix en compagnie de tout l'équipe du Québec maintenant.

Nancy Doyon, coach familial, souligne l'importance de l'affirmation de soi et du coaching à la maison, mais met en garde contre la double victimisation et l'exposition sur les réseaux sociaux, qui peut renforcer la pression et la dépendance à la performance en ligne.

L'accent est mis sur l'éducation à la résilience plutôt qu'à la simple réplique agressive.

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