Crédit d'impôt pour les aînés à faible revenu

La Coalition avenir Québec a annoncé un crédit d'impôt allant jusqu'à 2200 dollars pour les aînés à faible revenu, jeudi matin.

Il s'agit d'un ajout de 200 dollars par rapport au crédit qui existe déjà.

La CAQ promet aussi d'exempter d'impôt les aînés qui travailent dans la santé, éducation, services de garde, et ce, jusqu'à 35 000 dollars de revenus.

Or, la ministre sortante de la santé n'est pas en mesure d'estimer pour le moment combien de retraités vont retourner travailler dans ces secteurs et combien ce retour au travail coûterait au gouvernement.

Écoutez Sonia Bélanger, députée sortante de Prévost et ministre sortante de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, expliquer ces promesses à La commission.

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