Le chef conservateur présente son Plan Famille

Le Plan Famille des conservateurs québécois s'inspire grandement d'une ancienne proposition de l'ADQ et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, ne s'en cache pas.

Il propose à certains parents un montant de 100 dollars par semaine s'ils gardent leur enfant à la maison.

Une promesse qui va permettre de réduire la pression sur les CPE et les garderies, d'après M. Duhaime.

Écoutez Éric Duhaime, chef du parti conservateur du Québec, dévoiler ses mesures au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.