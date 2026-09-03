Le chef conservateur présente son Plan Famille

Le Plan Famille des conservateurs québécois s'inspire grandement d'une ancienne proposition de l'ADQ et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, ne s'en cache pas.
Il propose à certains parents un montant de 100 dollars par semaine s'ils gardent leur enfant à la maison.
Une promesse qui va permettre de réduire la pression sur les CPE et les garderies, d'après M. Duhaime.
Écoutez Éric Duhaime, chef du parti conservateur du Québec, dévoiler ses mesures au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«Ce qu'on dit, c'est qu'en donnant l'argent aux parents, il y en a qui vont se déplacer, puis on pense que la liste d'attente va fondre comme neige au soleil dès que les parents vont d'autres alternatives, puis qu'ils vont être aidés différemment que juste par les garderies subventionnées.»