Pour mieux financer l'école publique

Québec solidaire propose d'imposer les grandes fortunes pour aller chercher cinq milliards de dollars afin de mieux financer l'école publique.

Une mesure phare qui, bien que séduisante en apparence, s'avère irréaliste selon Luc Ferrandez.

Écoutez l'animateur Luc Ferrandez rappeller que les plus riches trouvent constamment des évitements fiscaux ou déplacent leurs capitaux à l'étranger pour échapper à ce type de taxation à l'occasion de son éditorial en compagnie de Nathalie Normandeau.

Ils abordent ainsi la faisabilité des promesses fiscales de Québec solidaire et du Parti conservateur du Québec.