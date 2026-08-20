Contrat prolongé pour Verstappen

L'écurie Red Bull a annoncé que le quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, demeurait avec l'équipe jusqu'en 2030.
Écoutez Alexandre Tagliani, coureur Nascar Canada et expert F1 au Réseau Cogeco, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Tagliani analyse les raisons du choix de Verstappen, notant qu'il n'avait guère le choix;
- La relation de longue date avec Red Bull, les clauses contractuelles, et le mécontentement de Verstappen face à la nouvelle réglementation F1 ont probablement pesé lourd;
- On évoque l'importance de Verstappen pour la F1;
- La compétition entre Antonelli, Russell, Hamilton pour le championnat.