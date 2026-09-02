L’avenir du circuit Sanair suscite de vives tensions à Saint-Pie, en Montérégie. Le conseil municipal a récemment imposé une réserve foncière sur le site afin d'y envisager la construction d'une école secondaire, une décision qui a provoqué la colère des passionnés de sports automobiles réunis en grand nombre lors de la dernière séance du conseil municipal.

Écoutez le maire de Saint-Pie, Mario St-Pierre, aborder le tout mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le maire rappelle que le projet répond aux besoins exprimés par le Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe pour faire face à la hausse de la fréquentation scolaire.

Bien que le site soit actuellement mis en réserve pour quatre ans, M. St-Pierre précise qu'aucune démarche d'expropriation n'a encore été formellement engagée.