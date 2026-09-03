La Chambre de commerce de l’Est (CCEM) en a assez de l'inaction dans le dossier du REM de l’Est.

Elle veut un engagement clair des chefs de partis envers un projet défini, et ce, dans une 1re année de mandat.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin expliquer ce qu'il a appris à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

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