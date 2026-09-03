Élections 2026

Au 8e jour de la campagne électorale québécoise, la lutte s'annonce particulièrement serrée entre les cinq principales formations politiques.
Le Parti québécois (PQ) conserve une légère avance avec 29 % des intentions de vote, la Coalition avenir Québec (CAQ) suit de près à 24 %, suivie du Parti libéral du Québec (22 %), du Parti conservateur du Québec (15 %) et de Québec solidaire (10 %).
Écoutez le président de la firme Léger, Jean-Marc Léger, analyser l'état des forces en présence et les principaux enjeux qui retiennent l'attention des électeurs, jeudi, à Lagacé le matin.
«Il y a une seule fois dans l'histoire que 5 partis politiques ont réussi à faire élire un député, c'est en 1976. Il y a jamais eu d'autres occasions, et c'est pour ça qu'il y a une cacophonie. Vous avez 5 partis bien articulés, bien organisés [...] mais en termes de sondages, ça a pas bougé de façon générale...»