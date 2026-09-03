La circulation risque d'être compliquée à Montréal durant les Mondiaux de cyclisme, qui se dérouleront du 20 au 27 septembre et qui accueilleront plus de 500 000 personnes.

C'est ce qu'explique l'élue responsable du dossier, Christine Black, qui mentionne que les hôtels sont déjà pleins à craquer lors de cette semaine.

Pour fluidifier un maximum de déplacements, Mme Black réfère à la carte interactive du site de la Ville, montreal2026.org, qui va permettre aux gens de planifier leurs déplacements.

Écoutez l'élue responsable du sport et du loisir à la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.