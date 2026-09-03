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Les hôtels sont déjà pleins

Mondiaux de cyclisme: «On attend tout près d'un demi-million de personnes»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2026 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mondiaux de cyclisme: «On attend tout près d'un demi-million de personnes»
Dès le 7 septembre, il y aura des fermetures de route à Montréal en vue des Mondiaux de cyclisme / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

La circulation risque d'être compliquée à Montréal durant les Mondiaux de cyclisme, qui se dérouleront du 20 au 27 septembre et qui accueilleront plus de 500 000 personnes.

C'est ce qu'explique l'élue responsable du dossier, Christine Black, qui mentionne que les hôtels sont déjà pleins à craquer lors de cette semaine.

Pour fluidifier un maximum de déplacements, Mme Black réfère à la carte interactive du site de la Ville, montreal2026.org, qui va permettre aux gens de planifier leurs déplacements.

Écoutez l'élue responsable du sport et du loisir à la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

«C'est un événement grandiose. En même temps, c'est certain que ça va perturber le quotidien des gens de par la nature de l'événement [...] Notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde soit au courant.»

Christine Black

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