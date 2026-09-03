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Tennis

Quand les influenceurs font déraper le décorum au US Open

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2026 07:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Quand les influenceurs font déraper le décorum au US Open
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les organisateurs du US Open ont accordé une centaine d'accréditations à des créateurs de contenu et des influenceurs cette année, soit presque le double de l'an dernier, pour promouvoir le tournoi sur les réseaux sociaux.

Toutefois, ce déploiement massif pose un problème de taille : le non-respect des règles de bienséance traditionnellement associées aux matchs de tennis.

Utilisation de flashs pendant les points, conversations à voix haute et déplacements pendant le jeu ont perturbé tant les joueurs que les spectateurs habitués aux usages de ce sport.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point jeudi à Lagacé le matin.

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