Transport collectif

À la station Édouard-Montpetit du Réseau express métropolitain (REM), la cohue matinale pose un véritable casse-tête de mobilité.

Face aux files d'attente interminables qui débordent devant les cinq ascenseurs menant à la surface 20 étages plus haut, le personnel doit faire preuve d'ingéniosité.

Fermeture d'escaliers mécaniques pour ralentir le flux, consignes pour retirer les sacs à dos et présence d'opérateurs d'ascenseurs sont déployées pour fluidifier le déplacement des usagers.

Écoutez le reportage du chroniqueur Carl Marchand, jeudi, à Lagacé le matin.