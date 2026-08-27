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«Fantasy football»

Pour bien préparer sa saison de Ligue virtuelle de la NFL

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 août 2026 21:04

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
Pour bien préparer sa saison de Ligue virtuelle de la NFL
Geneviève Tardif / Cogeco Média

Qui dit nouvelle saison de la NFL, dit aussi fantasy football, et l'animateur Meeker Guerrier a réussi un trio de choc pour l'occasion.

Geneviève Tardif, chroniqueuse et journaliste sportive au Réseau Cogeco.

Renaud Bourbonnais, descripteur et animateur football (LCF, NFL, Podcast le Tailgate).

Marc-André Chaloux, chef de pupitre pour Sports 30 (RDS) et coanimateur du Balado Le Sac du Quart.

Meeker nous présente Geneviève, Renaud et Marc-André et leur lien avec le football.

Les règles de base

  • L'importance de bien connaître les règlements qui peuvent varier;
  • On discute des différents formats;

Les trucs et astuces

  • Connaître les meilleurs joueurs (une évidence), mais aussi ceux qui pourraient surprendre;
  • Faire des repêchages virtuels avant le vrai repêchage;
  • Rester à l'affût des nouvelles de la NFL;
  • Ne pas se fier aux résultats et performances des matchs préparatoires.

Écoutez les analyses précises de joueurs spécifiques

  • Kenneth Walker (Chiefs)
  • Omarion Hampton (Chargers)
  • Colston Loveland (Bears)
  • Christian McCaffrey (49ers)
Marc Calixte, Bruno Heppell, Marc-André Chaloux, Meeker Guerrier, Geneviève Tardif et Renaud Bourbonnais.

Source: Marc Calixte, Bruno Heppell, Marc-André Chaloux, Meeker Guerrier, Geneviève Tardif et Renaud Bourbonnais.

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