Qui dit nouvelle saison de la NFL, dit aussi fantasy football, et l'animateur Meeker Guerrier a réussi un trio de choc pour l'occasion.
Geneviève Tardif, chroniqueuse et journaliste sportive au Réseau Cogeco.
Renaud Bourbonnais, descripteur et animateur football (LCF, NFL, Podcast le Tailgate).
Marc-André Chaloux, chef de pupitre pour Sports 30 (RDS) et coanimateur du Balado Le Sac du Quart.
Meeker nous présente Geneviève, Renaud et Marc-André et leur lien avec le football.
Les règles de base
- L'importance de bien connaître les règlements qui peuvent varier;
- On discute des différents formats;
Les trucs et astuces
- Connaître les meilleurs joueurs (une évidence), mais aussi ceux qui pourraient surprendre;
- Faire des repêchages virtuels avant le vrai repêchage;
- Rester à l'affût des nouvelles de la NFL;
- Ne pas se fier aux résultats et performances des matchs préparatoires.
Écoutez les analyses précises de joueurs spécifiques
- Kenneth Walker (Chiefs)
- Omarion Hampton (Chargers)
- Colston Loveland (Bears)
- Christian McCaffrey (49ers)
Source: Marc Calixte, Bruno Heppell, Marc-André Chaloux, Meeker Guerrier, Geneviève Tardif et Renaud Bourbonnais.