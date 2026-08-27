Qui dit nouvelle saison de la NFL, dit aussi fantasy football, et l'animateur Meeker Guerrier a réussi un trio de choc pour l'occasion.

Geneviève Tardif, chroniqueuse et journaliste sportive au Réseau Cogeco.

Renaud Bourbonnais, descripteur et animateur football (LCF, NFL, Podcast le Tailgate).

Marc-André Chaloux, chef de pupitre pour Sports 30 (RDS) et coanimateur du Balado Le Sac du Quart.

Meeker nous présente Geneviève, Renaud et Marc-André et leur lien avec le football.

Les règles de base

L'importance de bien connaître les règlements qui peuvent varier;

On discute des différents formats;

Les trucs et astuces

Connaître les meilleurs joueurs (une évidence), mais aussi ceux qui pourraient surprendre;

Faire des repêchages virtuels avant le vrai repêchage;

Rester à l'affût des nouvelles de la NFL;

Ne pas se fier aux résultats et performances des matchs préparatoires.

Écoutez les analyses précises de joueurs spécifiques