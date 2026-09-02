Les partis promettent d'investir des milliards $

Après une semaine de campagne, on a l’impression que ça va finir par s'essouffler, tellement que les partis distribuent les milliards de dollars. Le party des promesses bat son plein.

Est-ce que ça va durer?

Écoutez à ce sujet Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, au micro de Gino Chouinard.

Selon Luc Ouellet, la valse des milliards s'explique facilement.