 Aller au contenu
Les partis promettent d'investir des milliards $

«C'est la course aux promesses électorales» -Luc Ouellet

par 98.5

0:00
7:59

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2026 15:36

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«C'est la course aux promesses électorales» -Luc Ouellet
Christine Fréchette lors d'un passage à Saint-Raymond. / PC/Jacques Boissinot

Après une semaine de campagne, on a l’impression que ça va finir par s'essouffler, tellement que les partis distribuent les milliards de dollars. Le party des promesses bat son plein.

Est-ce que ça va durer?

Écoutez à ce sujet Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, au micro de Gino Chouinard.

Selon Luc Ouellet, la valse des milliards s'explique facilement.

«Présentement, l'électeur est disponible: 40 % des Québécois ne savent pas pour qui ils vont voter. Alors, tous les partis s'activent et essaient de présenter des engagements grand public, c'est-à-dire, qui vont influencer une majorité de gens dans l'électorat. Alors les promesses, ça n'arrêtera pas tout de suite. Tant et aussi longtemps que les sondages indiquent que l'électeur est en mode magasinage, vous allez être certain que tous les partis vont continuer.»

Luc Ouellet

L'analyste souligne que lorsque les électeurs auront fait leur choix - plusieurs l'auront fait lors du vote par anticipation, les 27 et 28 septembre -, les promesses des partis n'y changeront rien.

Les partis, influencés par les sondages, ciblent des thèmes comme l’éducation, la santé, l’itinérance et la violence conjugale.

Les autres sujets abordés

  • Des polémiques liées à des candidats;
  • La difficulté d’instaurer des pauses dans la campagne électorale.

Vous aimerez aussi

«J'ai rarement vu des campagnes décoller sur les chapeaux de roues comme ça»
La commission
«J'ai rarement vu des campagnes décoller sur les chapeaux de roues comme ça»
0:00
15:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Antigang: «C'est de la série et pas de la petite série» -Fabienne Larouche
Rattrapage
Rentrée télévisuelle
Antigang: «C'est de la série et pas de la petite série» -Fabienne Larouche
Des parents entraînent leurs enfants à répondre aux intimidateurs
Rattrapage
États-Unis
Des parents entraînent leurs enfants à répondre aux intimidateurs
Les craintes de Bill Gates sont-elles justifiées?
Rattrapage
Intelligence artificielle
Les craintes de Bill Gates sont-elles justifiées?
«L'inflation inquiète plus la BDC que le ralentissement de l'économie»
Rattrapage
La Banque du Canada maintient son taux directeur
«L'inflation inquiète plus la BDC que le ralentissement de l'économie»
«Ça m'inquiète qu'il risque d'y avoir de l'ingérence des États-Unis»
Rattrapage
Élections québécoises
«Ça m'inquiète qu'il risque d'y avoir de l'ingérence des États-Unis»
Avoir un animal: «Est-ce rendu un produit de luxe?»
Rattrapage
Frais vétérinaires pour des animaux
Avoir un animal: «Est-ce rendu un produit de luxe?»
La NBA sanctionne les Clippers de Los Angeles
Rattrapage
Affaire Kawhi Leonard
La NBA sanctionne les Clippers de Los Angeles
Fred Robichaud et Alicia Moffet à la barre d'OD malgré leur séparation
Rattrapage
20e saison de l'émission
Fred Robichaud et Alicia Moffet à la barre d'OD malgré leur séparation
«C'est une vieille taxe qui s'étiolait à cause de l'inflation» -Patrick Gonzalez
Rattrapage
Suspension de la taxe d’accise sur l’essence
«C'est une vieille taxe qui s'étiolait à cause de l'inflation» -Patrick Gonzalez
Période choisie par les cols bleus: «Le but est de créer un rapport de force»
Rattrapage
Avis de grève prévu du 22 au 28 septembre
Période choisie par les cols bleus: «Le but est de créer un rapport de force»
«Tik Tok donne une deuxième vie à beaucoup d'œuvres»
Rattrapage
Une machine à voyager dans le temps
«Tik Tok donne une deuxième vie à beaucoup d'œuvres»
Le CF Montréal face à Vancouver en demi-finale du championnat canadien
Rattrapage
Actualité sportive
Le CF Montréal face à Vancouver en demi-finale du championnat canadien
L’UNESCO n’aurait pas été avisée des impacts du projet de 3e lien
Rattrapage
Les répercussions potentielles
L’UNESCO n’aurait pas été avisée des impacts du projet de 3e lien
Utilisation IA non autorisée d'œuvres musicales: la SOCAN poursuit Suno Inc.
Rattrapage
Chronique culturelle
Utilisation IA non autorisée d'œuvres musicales: la SOCAN poursuit Suno Inc.