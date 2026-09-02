Une machine à voyager dans le temps

Lors de son entrevue avec l'équipe du Québec maintenant, mardi, le ténor Marc Hervieux a expliqué qu'il connaissait un succès inattendu en Indonésie, où l'une de ses chansons a généré deux millions de clics grâce à TikTok et Spotify.

Écoutez Philippe Lacroix parler du phénomène qui permet de redécouvrir une chanson après bien des années, parfois, complètement hors contexte.

Dreams, de Fleetwood Mac (1977) est redevenue virale en 2020 avec 230 millions d'écoutes. Cinderella, de Mac Miller, et The One That Got Away, de Katy Perry, ont connu des renaissances similaires.