Suspension de la taxe d’accise sur l’essence

Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé mercredi que la suspension de la taxe d’accise fédérale sur l’essence sera prolongée.

Écoutez à ce sujet Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économie de l'Université Laval, au micro de Gino Chouinard.

Cette taxe, instaurée dans les années 1990 pour combler les déficits, a perdu de son impact avec l'inflation.

La suspension profite directement aux consommateurs, bien que les variations régionales persistent.

Patrick Gonzalez souligne que, malgré la hausse des prix, les revenus médians ont augmenté, mais que des problèmes comme l'itinérance et le logement demeurent préoccupants.