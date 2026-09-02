Affaire Kawhi Leonard

L'enquête de la NBA est terminée: les Clippers de Los Angeles ont contourné le plafond salarial.
Écoutez Jérémie Rainville commenter ce dossier au micro de Gino Chouinard.
La NBA a ainsi sanctionné les Clippers en leur retirant cinq choix de premier tour à venir au repêchage et plus d’avoir mis le propriétaire Steve Ballmer à l’amende pour 30 M$.
Les Clippers étaient sous enquête pour avoir contourné le plafond salarial avec leur joueur vedette, Kawhi Leonard.
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