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Affaire Kawhi Leonard

La NBA sanctionne les Clippers de Los Angeles

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2026 16:55

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
La NBA sanctionne les Clippers de Los Angeles
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

L'enquête de la NBA est terminée: les Clippers de Los Angeles ont contourné le plafond salarial.

Écoutez Jérémie Rainville commenter ce dossier au micro de Gino Chouinard.

La NBA a ainsi sanctionné les Clippers en leur retirant cinq choix de premier tour à venir au repêchage et plus d’avoir mis le propriétaire Steve Ballmer à l’amende pour 30 M$.

 Les Clippers étaient sous enquête pour avoir contourné le plafond salarial avec leur joueur vedette, Kawhi Leonard.

Les autres sujets abordés

  • Le CF Montréal affronte les Whitecaps de Vancouver en demi-finale du championnat canadien;
  • Leyla Annie Fernandez passe au troisième tour à l'US Open.

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