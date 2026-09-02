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Les répercussions potentielles

L’UNESCO n’aurait pas été avisée des impacts du projet de 3e lien

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2026 15:58

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Kevin Dupont
Kevin Dupont
L’UNESCO n’aurait pas été avisée des impacts du projet de 3e lien
Kevin Dupont / Cogeco Média

Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis refait surface alors qu'un article de Radio-Canada révèle que l’UNESCO n'a reçu aucune notification officielle concernant les répercussions potentielles du projet sur le patrimoine mondial.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fermement réagi à ces inquiétudes, affirmant qu'il est hors de question de compromettre le statut patrimonial de la ville.

Selon lui, ce titre représente un moteur économique et touristique crucial pour la région.

Écoutez le journaliste Kevin Dupont aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

L'UNESCO ayant déjà retiré ce statut à d'autres villes par le passé en raison d'infrastructures perturbant le paysage, il explique que l'emplacement proposé à l'est, près de l'île d'Orléans, pourrait poser problème.

Le ministère des Transports du Québec attend d'ailleurs le retour sur les appels d'intérêt avant de préciser le tracé en novembre.

Autre sujet abordé:

  • Éric Duhaime propose d’alléger les barrières commerciales interprovinciales.

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