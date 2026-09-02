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Avis de grève prévu du 22 au 28 septembre

Période choisie par les cols bleus: «Le but est de créer un rapport de force»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2026 16:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Période choisie par les cols bleus: «Le but est de créer un rapport de force»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Les cols bleus de la Ville de Montréal ont déposé, mercredi, un avis de grève de sept jours, prévu du 22 au 28 septembre prochain. 

Cette période coïncide stratégiquement avec la tenue des Championnats du monde de cyclisme sur route dans la métropole, un événement international d'envergure.

En rupture de négociations, le syndicat accuse notamment la partie patronale d'offrir des augmentations salariales inférieures à l'inflation. 

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau faire le point mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

«C'est de se créer un rapport de force pour pousser la partie patronale à revenir à la table de négociation avec un mandat de grève pour régler les questions salariales.»

Nathalie Normandeau

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