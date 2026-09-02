Avis de grève prévu du 22 au 28 septembre

Les cols bleus de la Ville de Montréal ont déposé, mercredi, un avis de grève de sept jours, prévu du 22 au 28 septembre prochain.

Cette période coïncide stratégiquement avec la tenue des Championnats du monde de cyclisme sur route dans la métropole, un événement international d'envergure.

En rupture de négociations, le syndicat accuse notamment la partie patronale d'offrir des augmentations salariales inférieures à l'inflation.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau faire le point mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.