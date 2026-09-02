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Explosion des loyers

«On n'est pas capable de respecter la clause G»

par 98.5

0:00
14:07

Entendu dans

La commission

le 2 septembre 2026 14:10

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On n'est pas capable de respecter la clause G»
La commission / Cogeco Média

Faites-vous partie des 21% de locataires qui ont de la difficulté à payer leur logement?

Entre 2023 et 2026, le prix moyen pour un loyer au Québec est passé de 926$ à 1170$. Pour notre invitée, le Québec doit trouver de toute urgence des solutions pour offrir des logements plus abordables.

Écoutez Alana-K. La Rosa-Dancoste, coordonnatrice en habitation et en aménagement de Vivre en ville, en compagnie de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

L’étude mandatée par Vivre en ville révèle que seuls 20 % des locataires connaissent la clause G, malgré la loi 31, et propose un registre public des loyers.

La clause G est la section du formulaire du bail de logement au Québec où le propriétaire doit indiquer le loyer le plus bas payé au cours des 12 derniers mois précédant le début du nouveau bail.

Les solutions évoquées incluent la rénovation des HLM, le supplément loyer, la location de logements vacants, et l’assouplissement des règlements pour logements accessoires.

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