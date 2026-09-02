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Jour 7 de la campagne électorale

«J'ai rarement vu des campagnes décoller sur les chapeaux de roues comme ça»

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15:54

Entendu dans

La commission

le 2 septembre 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«J'ai rarement vu des campagnes décoller sur les chapeaux de roues comme ça»
Mathieu Boivin / Cogeco Média

Le rythme effréné des annonces et des controverses de la campagne suscite déjà un certain essoufflement, alors que cette dernière en est seulement à son septième jour.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin dresser un premier bilan de cette première semaine d'activités intenses sur le terrain, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«J'ai rarement vu des campagnes électorales décoller sur les chapeaux de roues comme ça. Avec cinq partis à suivre, l'actualité vire à toute vitesse et les nouvelles du matin sont chassées par les manchettes de l'après-midi.»

Mathieu Boivin

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