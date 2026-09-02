Jour 7 de la campagne électorale

Le rythme effréné des annonces et des controverses de la campagne suscite déjà un certain essoufflement, alors que cette dernière en est seulement à son septième jour.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin dresser un premier bilan de cette première semaine d'activités intenses sur le terrain, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.