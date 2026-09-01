«Sur le fil», «Antigang»

Radio-Canada a dévoilé les détails de sa programmation pour la rentrée télé.

Parmi les nouveautés très attendues figure la fiction Sur le fil, qui aborde le thème de l'itinérance dès le 14 septembre.

La série Angle mort à partir du 24 septembre.

Cette dernière, centrée sur le quotidien d'un chirurgien oncologue qui souhaite offrir de meilleurs soins à ses patients, s'est d'ailleurs illustrée par sa sélection au Festival de la Fiction à La Rochelle.

Le public pourra également retrouver la suite de séries prisées, comme Antigang et la dernière saison de L’Œil du Cyclone avec Christine Beaulieu.

Du côté des variétés, les retours des émissions Le moment de vérité et de la grande fête musicale La fureur sont aussi confirmés.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel en discuter, mardi, au micro de Patrick Lagacé.