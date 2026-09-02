Le procès hautement médiatisé de Lindsay Clancy, cette ancienne infirmière américaine accusée d'avoir étranglé ses trois enfants en 2023, suscite des débats enflammés aux États-Unis.

Alors que l'accusée plaide la non-responsabilité criminelle en raison d'une psychose postpartum, une vague de soutien s'est articulée autour de sa cause.

La défense fait toutefois face à des éléments de preuve suggérant une possible préméditation. De son côté, le jury se trouve actuellement dans une impasse quant à son verdict.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle se pencher sur cette affaire qui polarise aux États-Unis, mercredi, à Lagacé le matin.