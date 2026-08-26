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25e anniversaire de la tournée Rendez-vous

La formidable complicité de Sylvain Cossette et d'Andrée Waters

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2026 18:31

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

La formidable complicité de Sylvain Cossette et d'Andrée Waters
Andrée Waters et Sylvain Cossette à un Gala de l'ADISQ il y a plusieurs années. / PC/Graham Hughes

Gino Chouinard reçoit Sylvain Cossette et André Waters à la veille de leur toute prochaine date de la Tournée rendez-vous - 25e anniversaire.

Écoutez l'auteur, compositeur et interprète Sylvain Cossette en compagnie de Gino Chouinard et de son équipe.

Les sujets discutés

  • Sylvain Cossette a encore un registre étonnant - trois octaves - après 45 ans de carrière;
  • Andrée Waters, en coulisses depuis des années en qualité de productrice, revient sur scène pour cette tournée: «J'ai retrouvé ma flamme de chanteuse»;
  • Sylvain et Andrée ont la «capacité de faire des harmonies vocales facilement»;
  • La tournée reprend le jeudi 27 août.
  • Un album à venir?;
  • Pas moins de 65 dates sont prévues en 2028.

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