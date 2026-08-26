25e anniversaire de la tournée Rendez-vous

Gino Chouinard reçoit Sylvain Cossette et André Waters à la veille de leur toute prochaine date de la Tournée rendez-vous - 25e anniversaire.

Écoutez l'auteur, compositeur et interprète Sylvain Cossette en compagnie de Gino Chouinard et de son équipe.

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