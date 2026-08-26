25e anniversaire de la tournée Rendez-vous

Gino Chouinard reçoit Sylvain Cossette et André Waters à la veille de leur toute prochaine date de la Tournée rendez-vous - 25e anniversaire.
Écoutez l'auteur, compositeur et interprète Sylvain Cossette en compagnie de Gino Chouinard et de son équipe.
Les sujets discutés
- Sylvain Cossette a encore un registre étonnant - trois octaves - après 45 ans de carrière;
- Andrée Waters, en coulisses depuis des années en qualité de productrice, revient sur scène pour cette tournée: «J'ai retrouvé ma flamme de chanteuse»;
- Sylvain et Andrée ont la «capacité de faire des harmonies vocales facilement»;
- La tournée reprend le jeudi 27 août.
- Un album à venir?;
- Pas moins de 65 dates sont prévues en 2028.