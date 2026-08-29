Éviter les conflits chez les parents séparés

La période de la rentrée scolaire peut devenir une source de tensions importantes pour les parents séparés ou divorcés.

Entre le choix des écoles, la répartition des dépenses pour le matériel et l'organisation des activités, les sujets de friction ne manquent pas.

Les parents devraient placer les besoins de l'enfant au centre de leurs décisions et formaliser leurs ententes par écrit à l'avance pour prévenir ces conflits

Écoutez l'avocate spécialisée en droit familial, Me Anne-France Goldwater, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.