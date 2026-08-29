Manque d'efficacité et mauvaise gestion

La vérificatrice générale de la Ville de Gatineau a déposé un rapport annuel de 278 pages particulièrement sévère envers l'administration municipale.

Le document fait état de lacunes importantes dans la gestion des grands projets d'infrastructure, de la gestion des risques ainsi que dans l'utilisation des surplus et réserves financières.

Selon la VG, ces lacunes découlent principalement d'une mauvaise communication entre les fonctionnaires et les élus du conseil municipal.

Une révision de la structure administrative pourrait pourtant permettre d'économiser jusqu'à 30 % sur certains grands projets.

Écoutez l'animateur au 104,7, Samuel Glaude, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Un entrepreneur originaire de Sherbrooke lance Ocanova.ca, une plateforme de vente en ligne regroupant 50 000 produits offerts exclusivement par des marchands canadiens.

Écoutez l'animateur au 107,7, Jean-Sébastien Hammal, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.