Entraves majeures ce weekend

Les automobilistes devront s'armer de patience ce weekend sur le réseau routier.

Pour la région de Montréal, des fermetures majeures sont notamment prévues du côté du pont Champlain en direction de la métropole, ainsi que sur l'autoroute Bonaventure.

Écoutez le porte-parole du ministère des Transports, Martin Girard, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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