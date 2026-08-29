 Aller au contenu
Tour d'horizon de l'actualité

Drame au Népal: «Ces gens-là doivent penser que c'est la fin»

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 août 2026 07:38

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Drame au Népal: «Ces gens-là doivent penser que c'est la fin»
Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, la journaliste Caroline Bertrand aborde la situation dramatique au Népal à la suite des récentes inondations et glissements de terrain.

Alors que le dernier bilan fait état d'au moins 600 morts et 2 500 personnes disparues, dont une trentaine de Canadiens, les secours poursuivent leurs recherches dans des conditions d'une extrême difficulté.

Malgré l'ampleur de la catastrophe, plusieurs histoires de survie miraculeuses retiennent l'attention dans les médias internationaux.

Écoutez la journaliste du 98.5, Caroline Bertrand, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés;

  • Projet ferroviaire solaire en Suisse;
  • Réseaux sociaux et industrie du tabac;
  • Le style du Pape Léon XIV.

Vous aimerez aussi

«L'idée de l'apéro, c'est de prendre le temps» -Rose Simard
Le Québec maintenant
«L'idée de l'apéro, c'est de prendre le temps» -Rose Simard
0:00
12:21
Procès Meta: les détails de l'entente à l'amiable révélés
Le Québec maintenant
Procès Meta: les détails de l'entente à l'amiable révélés
0:00
4:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Un vibrant hommage pour ses 50 ans de carrière émeut aux larmes Denis Lévesque
Rattrapage
«Unique et intelligent»
Un vibrant hommage pour ses 50 ans de carrière émeut aux larmes Denis Lévesque
Croix Bleue lance une assurance «jours de pluie»
Rattrapage
Destinations soleil
Croix Bleue lance une assurance «jours de pluie»
«Le show de la Saint-Jean, il faudrait que ça soit ça à l'année»
Rattrapage
Selon Bruno Pelletier
«Le show de la Saint-Jean, il faudrait que ça soit ça à l'année»
L’ennemie jurée de Donald Trump prend les commandes du show de Jimmy Kimmel
Rattrapage
Rosie O'Donnell
L’ennemie jurée de Donald Trump prend les commandes du show de Jimmy Kimmel
«Le LSD a été interdit pour des raisons politiques, pas pour la santé»
Rattrapage
J.R. dos Santos présente Le Sixième Sens
«Le LSD a été interdit pour des raisons politiques, pas pour la santé»
«Sur le plan de la justice animale, l'Alberta est un peu en avance sur nous»
Rattrapage
Loi sur la cruauté animale
«Sur le plan de la justice animale, l'Alberta est un peu en avance sur nous»
Rod Stewart sous oxygène sur scène: «De toute évidence, ça ne va pas bien»
Rattrapage
Tournée One Last Time
Rod Stewart sous oxygène sur scène: «De toute évidence, ça ne va pas bien»
Arrêté pour facultés affaiblies, il donne une barre tendre en guise de permis
Rattrapage
À Sherbrooke
Arrêté pour facultés affaiblies, il donne une barre tendre en guise de permis
Charles Pellerin se confie sur la paternité: «Le plus beau moment de ma vie»
Rattrapage
Fête des Pères
Charles Pellerin se confie sur la paternité: «Le plus beau moment de ma vie»
Négociations avec l'Iran: «Trump est sorti de la guerre sans stratégie»
Rattrapage
Crise au Moyen-Orient
Négociations avec l'Iran: «Trump est sorti de la guerre sans stratégie»
Les 5 événements culturels incontournables de l'été 2026
Rattrapage
Céline Dion, Madonna, Jean Leloup...
Les 5 événements culturels incontournables de l'été 2026
Coupe du monde 2026: l'exploit historique de Curaçao face à l'Équateur
Rattrapage
15 arrêts du gardien curaciens
Coupe du monde 2026: l'exploit historique de Curaçao face à l'Équateur
Chirurgie esthétique: «Après le docteur Google, il y a maintenant le docteur IA»
Rattrapage
Standards de beauté
Chirurgie esthétique: «Après le docteur Google, il y a maintenant le docteur IA»
Pluie diluvienne dans le Grand Montréal: plus de 1200 appels au 911
Rattrapage
150 millimètres d’eau par endroits
Pluie diluvienne dans le Grand Montréal: plus de 1200 appels au 911