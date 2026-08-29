À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, la journaliste Caroline Bertrand aborde la situation dramatique au Népal à la suite des récentes inondations et glissements de terrain.

Alors que le dernier bilan fait état d'au moins 600 morts et 2 500 personnes disparues, dont une trentaine de Canadiens, les secours poursuivent leurs recherches dans des conditions d'une extrême difficulté.

Malgré l'ampleur de la catastrophe, plusieurs histoires de survie miraculeuses retiennent l'attention dans les médias internationaux.

Écoutez la journaliste du 98.5, Caroline Bertrand, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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