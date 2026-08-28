 Aller au contenu
Suggestions du week-end

De Mari Froes à DTF St. Louis: les coups de cœur de Bénédicte Lebel

par 98.5

0:00
6:54

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 août 2026 09:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
De Mari Froes à DTF St. Louis: les coups de cœur de Bénédicte Lebel
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

À la recherche de nouvelles pépites culturelles pour agrémenter votre fin de semaine?

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel dévoiler ses coups de cœur du moment, vendredi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Le dernier concert filmé de Queen avec Freddie Mercury sort en IMAX
Le Québec maintenant
Le dernier concert filmé de Queen avec Freddie Mercury sort en IMAX
0:00
6:11
Quand une dispute autour d'une place de stationnement tourne au vinaigre
Lagacé le matin
Quand une dispute autour d'une place de stationnement tourne au vinaigre
0:00
9:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Vincent Marissal aura tout son temps pour utiliser ses crédits HomeExchange»
Rattrapage
L'actualité politique haute en couleurs
«Vincent Marissal aura tout son temps pour utiliser ses crédits HomeExchange»
Du décrochage scolaire au coup de foudre pour la lecture
Rattrapage
Les anecdotes de mononc'Luc
Du décrochage scolaire au coup de foudre pour la lecture
La voix des Expos n'est plus: «Jacques Doucet a bercé mes étés»
Rattrapage
Un hommage vibrant de Jeremy Filosa
La voix des Expos n'est plus: «Jacques Doucet a bercé mes étés»
Les Alouettes en quête d'une 8e victoire consécutive
Rattrapage
Football
Les Alouettes en quête d'une 8e victoire consécutive
La CAQ à égalité avec le PQ: «Ça me reste coincé dans la gorge»
Rattrapage
Christine Fréchette en hausse, selon un sondage
La CAQ à égalité avec le PQ: «Ça me reste coincé dans la gorge»
La psychologie et la science cachées derrière le vote des électeurs
Rattrapage
Élections 2026
La psychologie et la science cachées derrière le vote des électeurs
Une amende de 1 000 $ pour un «pré fleuri» à Gatineau
Rattrapage
Biodiversité et règlements
Une amende de 1 000 $ pour un «pré fleuri» à Gatineau
Un calvaire bureaucratique pour la mère d'une jeune femme autiste
Rattrapage
Tutelle et bureaucratie
Un calvaire bureaucratique pour la mère d'une jeune femme autiste
Amende de 30 M$ au Collège LaSalle: «Une situation complètement dégueulasse»
Rattrapage
Pénalité totalement disproportionnée?
Amende de 30 M$ au Collège LaSalle: «Une situation complètement dégueulasse»
Trump rebaptise le lac Ontario: «C'est la réaction d'un petit bébé»
Rattrapage
La décision du président américain
Trump rebaptise le lac Ontario: «C'est la réaction d'un petit bébé»
Docteur ChatGPT: l'intelligence artificielle inquiète les médecins
Rattrapage
Les patients l'utilisent de plus en plus
Docteur ChatGPT: l'intelligence artificielle inquiète les médecins
«Speed dating» politique avec les cinq chefs à Lagacé le matin
Rattrapage
Élections 2026
«Speed dating» politique avec les cinq chefs à Lagacé le matin
Promesses électorales et finances publiques: les partis en ont-ils les moyens?
Rattrapage
Élections 2026
Promesses électorales et finances publiques: les partis en ont-ils les moyens?
Guerre tarifaire: «C'est cynique, mais c'est le pain béni de la CAQ»
Rattrapage
Nouveau sondage Synopsis-La Presse
Guerre tarifaire: «C'est cynique, mais c'est le pain béni de la CAQ»