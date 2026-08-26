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Vincent Marissal évincé par le PQ

«Le Parti québécois a fait une erreur» -Nathalie Normandeau

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 août 2026 16:23

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Le Parti québécois a fait une erreur» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Vincent Marissal n'est plus le candidat du Parti québécois dans le comté de Taschereau. Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, lui a montré la sortie en raison d’un échange d’appartement jugé contraire au code d’éthique.

Écoutez l'analyste politique Nathalie Normandeau commenter cette situation inattendue en compagnie de Gino Chouinard.

Selon Nathalie Normandeau, le PQ a commis plusieurs erreurs en désignant Vincent Marissal dans ce comté de Québec.

«Le Parti québécois a fait une erreur en annonçant presque en grande pompe l'arrivée de Vincent Marissal dans Taschereau. En fait, on a surestimé le potentiel de sa candidature dans un comté de Québec et on a sous estimé les réactions des gens de Taschereau à son arrivée.»

Les autres sujets discutés

  • Pablo Rodriguez est blanchi par l’UPAC et le Directeur général des élections du Québec. Il a été trahi par Marwah Rizqy, soutient-il;
  • Éric Duhaime propose une baisse d’impôt de 59 % pour les entreprises;
  • Québec solidaire suggère que l’État distribue le matériel scolaire, suscitant le débat en campagne électorale.

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