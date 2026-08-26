Vincent Marissal évincé par le PQ

Vincent Marissal n'est plus le candidat du Parti québécois dans le comté de Taschereau. Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, lui a montré la sortie en raison d’un échange d’appartement jugé contraire au code d’éthique.

Écoutez l'analyste politique Nathalie Normandeau commenter cette situation inattendue en compagnie de Gino Chouinard.

Selon Nathalie Normandeau, le PQ a commis plusieurs erreurs en désignant Vincent Marissal dans ce comté de Québec.

«Le Parti québécois a fait une erreur en annonçant presque en grande pompe l'arrivée de Vincent Marissal dans Taschereau. En fait, on a surestimé le potentiel de sa candidature dans un comté de Québec et on a sous estimé les réactions des gens de Taschereau à son arrivée.»

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