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Film «La Place»

Quand une dispute autour d'une place de stationnement tourne au vinaigre

par 98.5

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9:14

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2026 09:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Quand une dispute autour d'une place de stationnement tourne au vinaigre
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Vous faire couper votre place, ça vous est déjà arrivé? Le film La Place, qui sera à l'affiche dès le 28 août, aborde le sujet en allant jusqu'à son extrême.

Le suspense psychologique suit l'histoire d'un couple qui se fait justement couper sa place de stationnement, un renversement de situation qui va changer le cours de l'histoire.

L'actrice Christine Beaulieu salue l'écriture, le scénario et le déroulement des scènes du film, par le réalisateur Louis Godbout.

Écoutez l'actrice Christine Beaulieu, aborder ce film dans la chronique culturelle de Bénédicte Lebel à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • L'Espace libre se transformera en jardin et Christine Beaulieu y sera le 8 septembre prochain.

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