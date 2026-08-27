Vous faire couper votre place, ça vous est déjà arrivé? Le film La Place, qui sera à l'affiche dès le 28 août, aborde le sujet en allant jusqu'à son extrême.

Le suspense psychologique suit l'histoire d'un couple qui se fait justement couper sa place de stationnement, un renversement de situation qui va changer le cours de l'histoire.

L'actrice Christine Beaulieu salue l'écriture, le scénario et le déroulement des scènes du film, par le réalisateur Louis Godbout.

Écoutez l'actrice Christine Beaulieu, aborder ce film dans la chronique culturelle de Bénédicte Lebel à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé