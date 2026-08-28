Hommage à Jacques Doucet

Le monde du sport et des milliers d'amateurs de baseball sont en deuil à la suite du décès de Jacques Doucet, qui a décrit les rencontres des Expos de Montréal pendant 33 ans.
Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville présenter les archives d'une entrevue de l'animateur Paul Arcand a mené auprès du descripteur sportif.
- Une victoire des Alouettes de Montréal face aux Blue Bombers de Winnipeg ce soir leur assurerait une place en séries éliminatoires.
- Les Roses de Montréal s'apprêtent à battre un record d'assistance de la ligue au Stade Saputo avec plus de 15 000 billets vendus pour leur affrontement contre Halifax.
- Les Blue Jays de Toronto ont subi une lourde défaite de 13 à 2 contre les Royals de Kansas City, s'éloignant de la course aux meilleurs deuxièmes.
- Tennis (US Open) : Dévoilement des premiers adversaires pour les Canadiens Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Leylah Fernandez lors du tirage au sort.