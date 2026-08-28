Hommage à Jacques Doucet

Le monde du sport et des milliers d'amateurs de baseball sont en deuil à la suite du décès de Jacques Doucet, qui a décrit les rencontres des Expos de Montréal pendant 33 ans.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville présenter les archives d'une entrevue de l'animateur Paul Arcand a mené auprès du descripteur sportif.