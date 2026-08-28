Décès de Jacques Doucet

Celui qui a décrit les matchs des Expos de Montréal au baseball, Jacques Doucet, est décédé à 86 ans.

Marc Griffin souligne la simplicité et l'humilité de Jacques Doucet, expliquant à la blague qu'il a fait «un doctorat en communication» en le côtoyant dans sa carrière.

Écoutez Marc Griffin, analyste sportif et ami de longue date de Jacques Doucet, réagir au décès de son ancien collègue au Québec maintenant.