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Le Canada réplique dollar pour dollar

Guerre tarifaire: «On se demande pourquoi on se fait ça l’un à l’autre»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 août 2026 07:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Guerre tarifaire: «On se demande pourquoi on se fait ça l’un à l’autre»
L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest / La Presse Canadienne

La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis continue de prendre de l’ampleur avec la réplique canadienne. 

Ottawa a décidé de contre-attaquer en imposant des droits de douane allant jusqu’à 50 % sur plus de 700 produits américains à compter du 8 septembre. 

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, avocat associé chez Therrien Couture et Joli-Coeur et membre du Conseil sur les relations canado-américaines, réagir au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

Il souligne que la réplique du Canada était nécessaire pour envoyer le message que le pays ne se laissera pas piler sur les pieds par les États-Unis. 

Jean Charest se trouve d’ailleurs au Kentucky pour un contrat professionnel. Son passage dans cet État républicain lui a permis de prendre le pouls de la population concernant la guerre tarifaire. 

«C’est très rare que le Canada occupe l’espace médiatique aux États-Unis. [...] Tous les réseaux américains étaient sur [les tarifs]. [Chez les populations], il y a un regret, on se demande pourquoi on se fait ça un à l’autre, mais ils ne jettent pas la pierre nécessairement à Trump.» 

Jean Charest

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