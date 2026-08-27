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Une foule record attend les Roses au stade Saputo

«On ne peut pas laisser un record à Toronto« -Hugues Léger

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 août 2026 18:53

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Hugues Léger
Hugues Léger
«On ne peut pas laisser un record à Toronto« -Hugues Léger
Hugues Léger / Cogeco Média

Sur ses derniers miles avec Tennis Montréal, Hugues Léger poursuit sa transition vers la présidence des Roses de Montréal à temps plein.

Et il est très occupé avec un certain match-événement qui va être historique en fin de semaine.

Écoutez Hugues Léger au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les Roses de Montréal vont jouer au Stade Saputo le samedi 29 août contre les Tides d'Halifax et ils vont battre le record d’assistance de la Super Ligue du Nord de 14 518 spectateurs, établi à Toronto, l'an dernier, face à la formation montréalaise.

«On voulait en faire un match événement, un match historique. On sait que le soccer au Québec, c'est la plus grosse fédération. C'est 180 000 licenciés, dont 40 % sont des filles, donc, 72 000. C'est le plus gros nombre de jeunes joueuses, tous sports confondus, le soccer. Et on voulait faire ce match-événement dans notre deuxième année d'existence, dans un stade Saputo qui contient au-delà de 20 000 places et un record à battre de 14 518 qui sera battu. On ne peut pas laisser un record à Toronto, évidemment.»

Hughes Léger, président des Roses de Montréal

Hugues Léger met en avant la présence de joueuses internationales et l’impact du marketing sportif, des partenariats et de la médiatisation pour assurer la croissance et la pérennité des Roses et du sport féminin.

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