Une foule record attend les Roses au stade Saputo

Sur ses derniers miles avec Tennis Montréal, Hugues Léger poursuit sa transition vers la présidence des Roses de Montréal à temps plein.

Et il est très occupé avec un certain match-événement qui va être historique en fin de semaine.

Écoutez Hugues Léger au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les Roses de Montréal vont jouer au Stade Saputo le samedi 29 août contre les Tides d'Halifax et ils vont battre le record d’assistance de la Super Ligue du Nord de 14 518 spectateurs, établi à Toronto, l'an dernier, face à la formation montréalaise.