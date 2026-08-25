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Canadiens de Montréal

Michael Hage va commencer sa saison de hockey au Michigan

par 98.5 Sports

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12:47

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 25 août 2026 21:18

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Thomas Mercier
Thomas Mercier
Michael Hage va commencer sa saison de hockey au Michigan
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec Louis-Philippe Guy à l'émission bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Un nouveau cercle central au Centre Bell;
  • Michael Hage commencera sa saison de hockey au Michigan;
  • Les Sénateurs d'Ottawa vont bientôt nommer leur nouveau capitaine;
  • Une étude de l’Université de Boston révèle que 25 % des joueurs de la NFL souffrent de ETC;
  • Formule 1: le défi de Max Verstappen à Silverstone;
  • Élimination rapide de Félix Auger-Aliassime en double mixte au US Open.

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