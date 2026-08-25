Canadiens de Montréal

Écoutez Thomas Mercier survoler l'actualité sportive avec Louis-Philippe Guy à l'émission bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Un nouveau cercle central au Centre Bell;
- Michael Hage commencera sa saison de hockey au Michigan;
- Les Sénateurs d'Ottawa vont bientôt nommer leur nouveau capitaine;
- Une étude de l’Université de Boston révèle que 25 % des joueurs de la NFL souffrent de ETC;
- Formule 1: le défi de Max Verstappen à Silverstone;
- Élimination rapide de Félix Auger-Aliassime en double mixte au US Open.