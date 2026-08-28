Procès Meta: les détails de l'entente à l'amiable révélés

Meta devra verser près de 18 milliards de dollars à 40 États américains dans une entente à l'amiable liée au procès sur la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux.

On apprend que 5,3 milliards du montant prévu demeurent conditionnels à ce que TikTok et YouTube adoptent des mesures équivalentes.

L’entente prévoit notamment des limites d’utilisation pour les mineurs, un couvre-feu numérique ainsi que des restrictions sur les notifications pour Instagram et Facebook, des ajustements appliqués exclusivement sur le territoire américain.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Philippe Lacroix aborder le sujet, vendredi, au micro de Gino Chouinard.