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Album «I Love Rock 'N' Roll, retour au Clairon»

«Même si je suis chanteuse country, j'ai toujours aimé faire des petits détours»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 août 2026 15:36

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Même si je suis chanteuse country, j'ai toujours aimé faire des petits détours»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Guylaine Tanguay effectue un retour aux sources en délaissant temporairement le country pour revisiter les classiques du rock de ses débuts dans les bars.

Son nouveau microalbum Retour au clairon est disponible depuis ce vendredi sur les plateformes numériques. 

Écoutez l'artiste Guylaine Tanguay en discuter vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp. 

«Même si je suis chanteuse country, j'ai toujours aimé faire des petits détours. Puis les gens me suivent. Donc de chanter ça en studio et sur scène, c'est tellement libérateur, ça fait du bien. C'est vraiment, vraiment le fun.»

Guylaine Tanguay

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