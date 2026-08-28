Album «I Love Rock 'N' Roll, retour au Clairon»

Guylaine Tanguay effectue un retour aux sources en délaissant temporairement le country pour revisiter les classiques du rock de ses débuts dans les bars.

Son nouveau microalbum Retour au clairon est disponible depuis ce vendredi sur les plateformes numériques.

Écoutez l'artiste Guylaine Tanguay en discuter vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.