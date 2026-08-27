Être une jeune femme en 2026, ça ne vient pas sans ses enjeux: réseaux sociaux, image corporelle, santé mentale, égalité, éducation. Les adolescentes se questionnent sur tout.

Dans le nouveau balado Devenir femme, on a voulu répondre à toutes ces questions en cédant la parole, justement, aux adolescentes.

Écoutez Marie-Ève D'Amours, fondatrice de l’organisme «La deMOIs’aile» et Ingrid Falaise, autrice, chroniqueuse et collaboratrice à l’émission Signé Lévesque.

Marie-Ève D'Amours donne la parole à des adolescentes du Québec sur des thèmes comme image corporelle, santé mentale, réseaux sociaux, égalité et résilience.