Être une jeune femme en 2026, ça ne vient pas sans ses enjeux: réseaux sociaux, image corporelle, santé mentale, égalité, éducation. Les adolescentes se questionnent sur tout.
Dans le nouveau balado Devenir femme, on a voulu répondre à toutes ces questions en cédant la parole, justement, aux adolescentes.
Écoutez Marie-Ève D'Amours, fondatrice de l’organisme «La deMOIs’aile» et Ingrid Falaise, autrice, chroniqueuse et collaboratrice à l’émission Signé Lévesque.
Marie-Ève D'Amours donne la parole à des adolescentes du Québec sur des thèmes comme image corporelle, santé mentale, réseaux sociaux, égalité et résilience.
«À la base, La deMOIs’aile, c'est une plateforme de blogue où on offre la chance aux jeunes filles de s'exprimer librement par les mots. Notre mission, c'est de donner une voix à la jeunesse féminine. Alors là, ça fait neuf ans qu'on est implanté dans les écoles secondaires à travers le Québec. Mais là, le balado, c'est un médium que les jeunes, on s'est rendu compte, consommaient, écoutaient. On s'est dit: «Mais pourquoi pas pousser la voix des adolescentes encore plus loin?»
Pour sa part, Ingrid Falaise et d’autres coanimatrices animent des discussions intergénérationnelles, favorisant l’expression authentique et l’écoute des jeunes filles de 15 à 18 ans, avec des épisodes hebdomadaires abordant aussi la vie scolaire et la sexualité prévue pour la saison 2.
«C'était tellement, tellement intéressant de les entendre lire des extraits, les entendre parler. C'est rare qu'on a accès au cerveau puis à la santé mentale de nos jeunes. C'est rare qu'ils nous parlent, nos ados. Et là, j'avais l'impression d'avoir accès à ce qu'elles vivent pour vrai. Puis, j'avais l'impression d'avoir mes ados en face de moi, puis de pouvoir leur poser des questions. Et l'intelligence de ces jeunes femmes-là, les phrases qu'elles m'ont sorties, ça m'a jeté à terre.»