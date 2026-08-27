Des millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux

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Plumes, celui qui chante pour les animaux

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 août 2026 17:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Plumes, celui qui chante pour les animaux
Gino Chouinard / Cogeco Média

À travers toute cette tempête médiatique (élections provinciales, relations tendues avec les États-Unis, etc.), Gino Chouinard nous parle de quelque chose qui lui fait du bien.

Plumes est un musicien très présent sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui le distingue? Il joue de la musique à des animaux… et leur réaction est étonnante.

Écoutez Plumes parler de sa démarche au micro de Gino Chouinard.

Plume s’est fait connaître en chantant pour des animaux dans des refuges, fermes et sanctuaires à travers le monde depuis quatre ans, accumulant 2,3 millions d’abonnés sur Instagram, 2,4 sur Facebook et 1,2 sur TikTok.

Inspiré par un article sur les vaches mélomanes, ce dernier a développé une méthode respectueuse où les animaux s’approchent librement, révélant leur sensibilité.

Plumes a participé à une étude scientifique et il monétise désormais ses vidéos, tout en refusant d’être payé pour ses concerts auprès des animaux.

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