Guerre commerciale Canada-États-Unis

Une vidéo virale intitulée Trade War a cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux, rapporte Philippe Lacroix.

Notre chroniqueur explique que cette vidéo, créée à l'aide de l'intelligence artificielle, présente des animaux typiques du Canada, tels que des castors ou encore des ours, vêtus d'habits patriotiques.

Un clin d'œil à la guerre économique qui a lieu actuellement entre les Canadiens et les Américains.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Philippe Lacroix, décrire cette vidéo, vendredi, à l'émission Le Québec Maintenant avec Gino Chouinard.