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Guerre commerciale Canada-États-Unis

Réseaux sociaux: des castors et des ours viennent à la rescousse du Canada

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 août 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
Réseaux sociaux: des castors et des ours viennent à la rescousse du Canada
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Une vidéo virale intitulée Trade War a cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux, rapporte Philippe Lacroix.

Notre chroniqueur explique que cette vidéo, créée à l'aide de l'intelligence artificielle, présente des animaux typiques du Canada, tels que des castors ou encore des ours, vêtus d'habits patriotiques.

Un clin d'œil à la guerre économique qui a lieu actuellement entre les Canadiens et les Américains.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Philippe Lacroix, décrire cette vidéo, vendredi, à l'émission Le Québec Maintenant avec Gino Chouinard.

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