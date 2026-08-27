Chronique américaine

Après avoir rebaptisé le golfe du Mexique, le président américain Donald Trump passe à l'action en signant un décret controversé pour renommer le lac Ontario le «lac de l’Amérique».

Le président, qui a qualifié les Canadiens de «nasty» en point de presse, a laissé entendre qu'il pourrait désormais s'attaquer aux noms des océans Atlantique ou Pacifique.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point, jeudi, au micro de Gino Chouinard.

Autres sujet abordé: