Pénalité totalement disproportionnée?

Le gouvernement du Québec impose une amende colossale de 29,9 millions de dollars au Collège LaSalle pour avoir admis trop d'étudiants dans ses programmes anglophones.

Cette sanction menace la pérennité financière de l'établissement privé subventionné et a entraîné la suspension de la rentrée, laissant les professeurs sans travail et les étudiants privés de cours.

Écoutez Patrick Lagacé dénoncer l'absurdité et le manque de proportionnalité de cette mesure, vendredi matin, dans son émission.